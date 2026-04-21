El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 21 de abril de 2026

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 21 de abril de 2026 en Asturias cielos nubosos o cubiertos a lo largo de la jornada que irán acompañados de nubosidad baja matinal en el litoral con brumas y algún banco de niebla disperso y de abundante nubosidad de evolución durante las horas centrales. Se espera calima. Probables chubascos en la segunda parte del día que no se descartan tormentosos. La precipitación podría arrastrar barro.

Temperaturas en ascenso ligero a moderado, que en las máximas será más acusado en el litoral. Vientos flojos de componente este en el litoral que giran al oeste al final y en el interior flojo de componente sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 21.

En el mar, viento este 3 a 5, amainando pronto a 2 a 4 y a Variable 1 a 3 desde la madrugada. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo. Regular o mala por nieblas.