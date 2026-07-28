El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 28 de julio de 2026

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 28 de julio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros en el litoral y en ascenso en el resto, que podrá ser localmente notable en cumbres de la Cordillera; máximas en ascenso, notable e incluso extraordinario en el interior. Se podrán alcanzar los 35-36 grados en el interior. Viento flojo variable en el interior; en el litoral viento del este amainando y girando por la tarde a oeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 34; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 29, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 30.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5, localmente 6 mar adentro, amainando este 3 o 4 cerca de la costa, de madrugada. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. Regular o localmente mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.