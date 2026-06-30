El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 30 de junio de 2026

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 30 de junio de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja que dejará brumas y nieblas frecuentes. Lluvias débiles y lloviznas, ocasionales y dispersas, que se extenderán desde el litoral hacia el interior a lo largo de la jornada. Temperaturas sin cambios. Viento del este y nordeste, flojo en el interior y de flojo a moderado en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 23.

En el mar, viento noreste 4 o 5 amainando a este o noreste 3 o 4 desde medianoche. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste en torno a los 2 metros. Aguaceros ocasionales. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.