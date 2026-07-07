El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 7 de julio de 2026

OVIEDO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 7 de julio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el litoral con probables brumas y nieblas asociadas, aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía. No se descartan lluvias y chubascos, que irán acompañados de tormenta en la Cordillera.

Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero en el extremo oriental y el tercio occidental y en ascenso en el resto; máximas en descenso, que puede ser notable en el interior de la mitad norte. En el litoral viento flojo del oeste y noroeste con intervalos de mayor intensidad; en el interior viento flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales. No se descartan rachas muy fuertes en zonas de tormenta.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando a oeste 3 o 4 mar adentro al avanzar la tarde. Rizada o marejadilla aumentando a marejada mar adentro al avanzar la madrugada. Áreas de regular o mala por bruma o niebla.