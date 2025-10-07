El tiempo en Asturias para hoy, martes, día 7 de octubre de 2025

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 7 de octubre de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, menos probable en el litoral, y localmente notable en zonas de montaña. Máximas sin cambios en la Cordillera y en ascenso en el resto, más acusado en el tercio central. Viento flojo del este rolando a oeste en el litoral que tenderá a arreciar al final del día, y en régimen de brisas en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 27; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 25.

En el mar, viento este o sureste 3 a 5, arreciando a sureste 4 a 6 desde la mañana. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo de 1 a 2 metros.