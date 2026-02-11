El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 11 de febrero de 2026

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 11 febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos por la tarde. Precipitaciones débiles a moderadas a partir del mediodía, más frecuentes e intensas en el suroeste y que podrán ir acompañadas de tormenta.

Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y sin cambios o en ligero descenso en el resto; máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos del suroeste y sur con intervalos fuertes en el litoral y rachas muy fuertes generalizadas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 20.

En el mar, viento principalmente oeste o suroeste 4 a 6, excepto variable 2 o 3 en el este al principio y durante la mañana, arreciando localmente a 7 mar adentro por la tarde. Marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a 3 a 4 metros. Mar adentro. Aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la mañana. Temporalmente regular o mala.