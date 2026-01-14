El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 14 de enero de 2026

OVIEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 14 de enero de 2026 en Asturias cielo cubierto abriéndose claros para quedar nuboso por la tarde. No se descartan nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas, más frecuentes en la mitad occidental y por la mañana. Cota de nieve en torno a 1.800 - 2.000 metros en Picos de Europa.

Temperaturas en descenso. Heladas débiles y dispersas en cumbres de la Cordillera. En el litoral, vientos flojos de sur y suroeste. En el interior, vientos flojos variables con predominio de la componente sur al principio y final del día y de la oeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 13.

En el mar, viento sureste 3 a 5 amainando desde la tarde a variable 1 a 3, arreciando a oeste 2 a 4 desde medianoche, y a oeste 4 a 6 desde el oeste desde madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo temporalmente a rizada o marejadilla. Mar de fondo del oeste o noroeste 1 a 2 metros aumentando a de 2 a 3 metros mar adentro al final. Aguaceros ocasionales, y desde madrugada con regular o mala.