El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 15 de julio de 2026

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 15 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso con nubes bajas al principio, tendiendo a intervalos de nubes altas salvo en la cordillera donde permanecerá nuboso en cotas altas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas, sobre todo en la cordillera.

Lluvias débiles dispersas y algún chubasco, que a primeras horas de la madrugada en el oeste podrían ir acompañdos de tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables tendiendo durante la mañana a componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 1 a 3. Rizada o marejadilla. Aguaceros y tormentas por la noche. Localmente regular o mala.