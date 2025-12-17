El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 17 de diciembre de 2025

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 17 de diciembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos de nubosidad alta y baja que tenderán a despejarse al final de la tarde. Nieblas de madrugada y matinales en zonas altas de la Cordillera. Probables lluvias débiles y chubascos aislados durante las primeras horas de la madrugada en el este.

Temperaturas mínimas en descenso, excepto en el tercio oriental donde permanecerán sin cambios; máximas en ascenso generalizado, que será notable en la Cordillera. Viento flojo variable con predominio de la componente sur a partir de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 14.

En el mar, viento variable 1 a 4 arreciando a norte o noroeste 4 o 5, localmente 6 mar adentro, al avanzar la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada de oeste a este al avanzar la madrugada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros aumentando a 3 a 4 metros mar adentro al avanzar la madrugada. Aguaceros ocasionales.