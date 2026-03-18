El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 18 de marzo de 2026

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 18 de marzo de 2026 en Asturias nuboso o cubierto tendiendo a poco nuboso o despejado en todo el territorio, excepto en la mitad oriental. No se descartan brumas vespertinas en el litoral oriental por la noche. Temperaturas mínimas en ascenso, generalmente ligero; máximas en descenso en el tercio occidental, ligero en el resto. Viento flojo variable, con intervalos moderados en la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 2 a 4, principalmente este por la tarde, y oeste desde la madrugada. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Áreas de regular al oeste hasta la tarde.