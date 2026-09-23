El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 23 de septiembre de 2026

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 23 de septiembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas en el litoral e con intervalos de nubes altas por la tarde. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable en régimen de brisas, predominando la componente este en el litoral salvo en las horas centrales, que habrá componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 25.

En el mar, viento este 4 o 5, amainando a sur 2 de madrugada. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noroeste de en torno a 1 metro, aumentando a 1 a 2 metros al final.