El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 24 de junio de 2026

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 24 de junio de 2026 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde con chubascos y tormentas que serán poco probables en los litorales central y oriental y zonas llanas aledañas. Ligera presencia de calima.

Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en la Suroccidental. Viento flojo de componente sur que arrecia a flojo a moderado del oeste y noroeste en el litoral en el transcurso de la jornada y tiende a variable en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 21 grados y una máxima de 39; en Gijón se oscilará entre la mínima de 21 y la máxima de 35, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 35.

En el mar, viento este o noreste 2 o 3, ocasionalmente 4, amainando a variable 1 a 3 por la noche y arreciando a este o sureste 2 a 4 al final. Rizada o marejadilla, aumentando a marejada mar adentro. Regular o mala por bruma o áreas de niebla.