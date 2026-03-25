El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 25 de marzo de 2026

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 25 de marzo de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Precipitaciones débiles que remitirán por la tarde en el litoral y que, al final del día, pueden ser en forma de nieve a partir de los 1.000 metros.

Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas en descenso notable. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados del nordeste y norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 14, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 14.

En el mar, viento este o noreste 2 a 4, rolando a oeste o noroeste por la noche, arreciando a norte o noreste 4 o 5 al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 2 a 3 metros. Lluvia ocasional. Temporalmente regular a partir de madrugada.