El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 29 de abril de 2026

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 29 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados que podrían ser localmente fuertes en la Cordillera y que por la tarde pueden ir tormentas ocasionales.

Brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso que será en ligero o sin cambios en el tercio oriental. Viento flojo variable con predominio del este y nordeste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 17.

En el mar, viento este o noreste 3 o 4, ocasionalmente 5 mar adentro en el oeste. Marejadilla, localmente marejada mar adentro en el oeste. Mar de fondo del noroeste en torno a 1 metro.