El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 29 de julio de 2026

OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 29 de julio de 2026 en Asturias cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas sin cambios o en descenso ligero en cumbres y en descenso en el resto, que será notable en el interior. Viento flojo de componente oeste en el litoral y flojo variable en el interior, con predominio de las brisas durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 17 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 24.

En el mar, viento este o noreste 2 a 4 rolando a oeste o noroeste. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo.