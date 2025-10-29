El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 29 de octubre de 2025

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 29 de octubre de 2025 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos durante la tarde. Brumas y nieblas vespertinas en el interior, más frecuentes en zonas altas. Precipitaciones débiles y dispersas, que podrían ser más intensas y frecuentes de madrugada.

Temperaturas mínimas en aumento. Temperaturas máximas con cambios ligeros predominando los aumentos en el litoral. Vientos flojos variables, con predominio de la componente sur y con intervalos más intensos en zonas altas en la Cordillera donde no se descarta alguna racha muy fuerte por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando desde la noche a sur o sureste 2 o 3, y a este 3 o 4 desde mediodía. Rizada aumentando a marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de en torno a 2 metros. Áreas de bruma o niebla con regular o mala por la noche.