El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 3 de diciembre de 2025

OVIEDO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 3 diciembre de 2025 en Asturias cielo nuboso aumentando a cubierto por la tarde, con brumas y posibles nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de la Cordillera y la Suroccidental Asturiana. Precipitaciones débiles más frecuentes en el litoral y en la mitad occidental, y menos probables en el interior por la tarde.

Cota de nieve en ascenso de 1.000 metros a 1.400-1.600 metros en la Cordillera. Temperaturas con pocos cambios. Heladas débiles en la Cordillera y moderadas en cumbres. Viento moderado del suroeste con intervalos fuertes, y rachas muy fuertes en el tercio occidental en la última parte del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 15.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, ocasionalmente 8 mar adentro por la noche. Marejada o fuerte marejada, localmente gruesa mar adentro por la tarde. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando a 3 a 5 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.