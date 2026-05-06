El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 6 de mayo de 2026

OVIEDO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 6 de mayo de 2026 en Asturias cielos nubosos, temporalmente cubiertos. Probables brumas y bancos de niebla en la Cordillera. Lluvias y chubascos ocasionales, más frecuentes durante las horas centrales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 17.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5. Marejada, disminuyendo a marejadilla en el oeste. Mar de fondo del noroeste de 1 metro. Aguaceros. Localmente regular.