El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 1 de octubre de 2025

1 Oct.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 1 de octubre de 2025 en Asturias cielos poco nubosos o despejados salvo por algún intervalo de nubes altas durante el día y algunas nubes bajas de madrugada en el norte, asociadas a brumas y bancos de niebla.

Temperaturas mínimas en ascenso, en general ligero en la Cordillera y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso que será ligero o sin cambios en el litoral oriental. De madrugada y al final del día, viento moderado del este en el litoral oriental y flojo del sur en el resto, tendiendo por la mañana a flojo variable en el interior y al moderado del este en toda la costa.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 21.

En el mar, viento este o noreste 4 o 5, rolando a este o sureste por la noche, amainando temporalmente a 2 a 3 cerca de la costa de madrugada, arreciando a componente este 4 o 5 al final. Marejada, localmente marejadilla en el este al principio y cerca de la costa de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.