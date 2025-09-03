El tiempo en Asturias para hoy, miércoles, día 3 de septiembre de 2025

OVIEDO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, día 3 de septiembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso de madrugada y con intervalos nubosos el resto de la jornada. No se descarta alguna niebla matinal y vespertina dispersa en zonas altas de la Cordillera. Probabilidad de precipitaciones débiles en la Cordillera por la tarde.

Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en la mitad oriental. Temperaturas máximas con cambios ligeros en el tercio occidental y predominando los aumentos en el resto de la Comunidad. En el litoral, vientos moderados del oeste. En el interior, vientos del suroeste en el tercio occidental, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas y, en el resto, vientos flojos variables predominando la componente oeste en las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 27.

En el mar, viento suroeste 4 o 5, localmente 6 mar adentro, rolando a mediodía a oeste o noroeste. Mar de fondo del noroeste en torno a 3 metros. Aguaceros y temporalmente regular hasta la madrugada.