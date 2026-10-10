El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 10 de octubre de 2026

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 10 de octubre de 2026 en Asturias intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso a partir del mediodía. Brumas y nieblas en zonas altas por la tarde.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en cumbres de la Cordillera suroeste y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto; máximas sin cambios en el litoral y en ligero ascenso en el resto. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte en el interior durante las horas centrales y de la componente oeste en el litoral desde la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 grados y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 20.

En el mar, viento norte 3 o 4 amainando a variable 1 a 3 desde medianoche. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada. Mar de fondo del noroeste de 2 metros disminuyendo a 1 a 2 metros. Áreas de regular.