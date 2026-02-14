El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 14 de febrero de 2026

OVIEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 14 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso, con brumas matinales en la cordillera. Precipitaciones débiles o moderadas, más probables y persistentes en la Cordillera, donde caerán en forma de nieve durante la madrugada, y que remitirán a partir de mediodía. Cota de nieve en torno a 800 metros que podría bajar puntualmente hasta los 600 metros durante la madrugada, y que subirá hasta los 1.200 metros por la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios en el litoral y en ligero descenso en el resto; máximas en ligero descenso generalizado, más acusado en la mitad oriental. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo a moderado del noroeste, rolando a oeste y suroeste por la tarde. Probables rachas muy fuertes en la Cordillera que irán remitiendo a lo largo de la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 13.

En el mar, viento noroeste 6 a 8 arreciando ocasionalmente a 9 en el este pero amainando a norte o noroeste 6 o 7 al final. Gruesa o muy gruesa aumentando temporalmente a arbolada, principalmente en el este durante la madrugada. Al avanzar la madrugada mar de fondo del noroeste de 3 a 5 metros. Aguaceros.