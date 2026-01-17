El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 17 de enero de 2026

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 17 de enero de 2026 en Asturias predominio de cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas, que podrían dar brumas dispersas en zonas altas de la cordillera, al principio y al final del día. No se descarta algún chubasco ocasional y disperso por la tarde. Cota de nieve en 1.000-1.100 metros.
Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en el interior, que podrán ser moderadas en zonas altas de montaña. Viento flojo del suroeste, con algún intervalo moderado en el litoral durante la mañana, y que tenderá a flojo variable a partir de mediodía.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 1 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 2 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 3 y una máxima de 13.
En el mar, viento componente oeste 5 o 6, amainando principalmente a sur o suroeste 3 a 5 de madrugada, tendiendo a variable 3 a 5 en torno a mediodía, y a oeste 3 a 5 al final. Marejada, temporalmente fuerte marejada o gruesa hasta la noche, disminuyendo a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros. aumentando a 4 a 5 metros. mar adentro. Aguaceros. Temporalmente regular.