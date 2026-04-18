El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 18 de abril de 2026

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 18 de abril de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con nubosidad de evolución a mediodía. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Probables chubascos dispersos por la tarde, sin descartar que puedan ir acompañados de alguna tormenta en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas con cambios ligeros o sin cambios. En el interior, viento flojo con predominio del noreste; en el litoral, viento moderado del este, acompañado de probables rachas fuertes en la mitad occidental desde el final de la mañana.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 1 a 3. Rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 3 a 4 metros mar adentro y de 2 a 3 metros cerca de la costa, disminuyendo todo a 1 a 2 metros desde la mañana. Áreas de regular de madrugada.