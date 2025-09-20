El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 20 de septiembre de 2025

OVIEDO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 20 de septiembre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias y chubascos durante la segunda mitad del día. Temperaturas en descenso, notable en las máximas. Viento de componente oeste, más intenso en el litoral, con alguna racha fuerte en el litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 23.

En el mar, viento este 1 a 3 arreciando a 3 o 4 de madrugada y amainando localmente a variable 1 a 3 al oeste desde la mañana. Rizada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros disminuyendo. Áreas de bruma o niebla con regular o mala desde la madrugada hasta mediodía.