OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 21 de noviembre de 2026 en Asturias cielo muy nuboso, tenderá a intervalos nubosos a últimas horas del día. Precipitaciones débiles a moderadas generalizadas que serán más intensas en la cordillera. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio oeste, en ligero aumento en el resto.

Temperaturas máximas en ligero aumento en el tercio oeste, en ligero descenso en el resto. Localmente en descenso en el extremo este. Viento flojo o moderado de componente sur tendiendo a oeste por la noche. Probables rachas muy fuertes en cumbres.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o suroeste 6 o 7 y localmente 8 mar adentro, amainando a 4 a 6 desde la madrugada, y a variable 2 a 4 desde la tarde. Gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 4 a 6 metros disminuyendo a 3 a 5 metros. Localmente aguaceros con regular o mala.