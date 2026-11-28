OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 28 de noviembre de 2026 en Asturias cielo con intervalos nubosos durante la madrugada y la mañana, más despejado en la mitad oriental y que tenderá a cubierto con nubes medias y altas en toda la región desde la tarde. No se descartan brumas y nieblas dispersas en el extremo sur de Cordillera y Picos. Posibles lluvias débiles dispersas que serán más probables e intensas en la mitad occidental desde la tarde.

Temperaturas mínimas con pocos cambios salvo ligeros ascensos en Cordillera y Picos de Europa; máximas en ascenso en el sureste de Central y Valles Mineros y más ligero en el resto; en litoral occidental sin cambios en las temperaturas. Viento flojo en el interior con predominio de la componente sur en la primera mitad del día y flojo variable en la segunda mitad; en litorales a principio del día viento flojo de componente sur que irá arreciando a moderado de componente oeste en litoral occidental en las horas centrales y en el litoral oriental por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 10 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 19.

En el mar, viento variable 1 a 3, salvo ocasionalmente suroeste 4 mar adentro, arreciando por la noche a componente sur 2 o 3, localmente 4, y a suroeste 4 o 5 en el extremo oeste al final. Rizada, localmente marejadilla. Mar de fondo noroeste de 2 a 3 metros, aumentando en torno a 3 metros mar adentro por la noche.