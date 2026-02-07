El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 7 de febrero de 2026

OVIEDO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 7 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y probables nieblas matinales dispersas en cotas altas. Precipitaciones débiles y dispersas por la tarde, más probables en zonas de interior y el litoral occidental. Cota de nieve en 1.000-1.100 metros.

Temperaturas con pocos cambios significativos. Heladas débiles en montaña, pudiendo llegar a ser moderadas en cumbres, y zonas altas del interior. Viento de sur y suroeste, moderado al principio, que amaina por la tarde y tiende a componente norte en el litoral. No se descartan rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera y del tercio occidental en las primeras horas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 15.

En el mar, viento suroeste 5 a 7. Marejada o fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro. Mar de fondo del oeste o noroeste de 3 a 4 metros. Aguaceros locales con regular o mala.