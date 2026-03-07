El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 7 de marzo de 2026

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 7 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, abriéndose claros por la tarde en la mitad oriental, con nieblas frecuentes en la mitad sur. Lluvias y chubascos frecuentes hasta mediodía, esperándose por la tarde chubascos dispersos en el interior, más frecuentes en la Cordillera.

Temperaturas mínimas sin cambios o con cambios ligeros, y máximas en ascenso, que puede ser notable en amplias zonas del interior oriental. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Viento flojo variable, excepto a primeras horas en el litoral, cuando se espera viento del oeste moderado.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 12.

En el mar, viento norte o noroeste 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro por la tarde, arreciando a oeste 4 a 6 al final en el extremo este. Fuerte marejada disminuyendo a marejada. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros disminuyendo a 2 a 3 metros. Aguaceros. Localmente regular o mala.