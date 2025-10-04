El tiempo en Asturias para hoy, sábado, día 4 de octubre de 2025

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 4 de octubre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas de madrugada, aumentando a nuboso o cubierto a lo largo de la mañana, con lluvias débiles y chubascos en todo el territorio a partir del mediodía, que serán más intensas en el tercio oriental. No se descartan brumas matinales y algún banco de niebla aislado.

Temperaturas mínimas en descenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en descenso en el interior de la mitad occidental, que podrá ser localmente notable en el suroeste, y con pocos cambios en el resto. Viento flojo a moderado de componente sur que gira por la mañana a componente oeste, rolando por la tarde a componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste 3 o 4, localmente 5 en el este, amainando a sur o suroeste 1 a 3 desde la madrugada. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.