El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 13 de febrero de 2026

OVIEDO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 13 de febrero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. No se descartan brumas y nieblas vespertinas en cumbres de la Cordillera. Precipitaciones generalizadas, que no se descarta que puedan ir acompañadas de tormenta en el litoral. Cota de nieve en torno a 1.200 metros bajando a los 900 a últimas horas con acumulados significativos en Cordillera y Picos.

Temperaturas en descenso con heladas débiles a moderadas en la Cordillera. Vientos flojos a moderados del sur, rolando a noroeste desde el final de la mañana, pudiendo ir acompañados de alguna racha muy fuerte, más probables por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 13.

En el mar, viento suroeste u oeste 6 a 8, localmente 9 mar adentro, amainando a suroeste 5 a 7 desde la mañana y a oeste 4 a 6 desde la tarde. Gruesa o muy gruesa, localmente arbolada mar adentro, disminuyendo a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 3 a 6 metros. Aguaceros, ocasionalmente tormentas. Temporalmente regular.