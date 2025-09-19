El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 19 de septiembre de 2025

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 19 de septiembre de 2025 en Asturias cielo con intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a nuboso por la tarde. No se descartan chubascos débiles o moderados en la mitad del día, especialmente en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, localmente moderado; máximas en un descenso ligero en interior y sin cambios en litoral, no se descarta que en la zona suroccidental se puedan alcanzar los 34 grados. Viento flojo de dirección variable, predominando la componente sur, con alguna racha fuerte o muy fuerte, en zonas altas de la cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 30; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 28, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 27.

En el mar, viento variable 1 a 3, tendiendo a sureste por la noche, arreciando a este o sureste 3 o 4 al avanzar la madrugada, salvo variable 1 a 3 en el extremo oeste, amainando principalmente a este o noreste 2 o 3 a mediodía, tendiendo a variable por la tarde. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Áreas de regular o mala por bruma o niebla de madrugada.