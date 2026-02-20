El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 20 de febrero de 2026

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 20 de febrero de 2026 en Asturias intervalos nubosos con temperaturas mínimas en descenso en los valles del interior y con pocos cambios en el resto y las temperaturas máximas en ascenso generalizado.

Heladas débiles dispersas en la Cordillera, moderadas en cumbres. Viento flojo de componente sur girando a mediodía a componente oeste y tendiendo a variable al final de la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 7 y una máxima de 16.

En el mar, viento oeste o noroeste 6 o 7 amainando a 5 o 6 al avanzar la tarde y a 4 o 5 a partir de la noche. Mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros aumentando temporalmente a 5 a 6 metros al avanzar la tarde pero disminuyendo a 3 a 4 metros al avanzar la madrugada. Aguaceros ocasionales.