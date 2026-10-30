El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 30 de octubre de 2026

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 30 de octubre de 2026 en Asturias cielo con intervalos de nubes altas y medias y, en el norte, también de nubes bajas que pueden ir acompañadas de brumas o nieblas matinales dispersas, aumentando al anochecer a nuboso o cubierto de nubes bajas con nieblas asociadas.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o el ligero descenso, algo más acusado en el este de la Cordillera. Viento flojo de componente sur girando, durante las horas centrales, a nordeste.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 19; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 19, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 18.

En el mar, viento variable 1 a 3, principalmente sur de madrugada, salvo localmente noroeste 3 o 4 en torno a Peñas al principio. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Localmente regular o mala a partir de la madrugada.