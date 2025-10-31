El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 31 de octubre de 2025

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 31 de octubre de 2025 en Asturias cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y chubascos en la Cordillera y la Suroccidental asturiana, siendo poco probables en el resto de zonas. No se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres.

Temperaturas mínimas en ascenso, que puede ser locamente notable en zonas del interior y el norte; máximas en ascenso en el litoral central y zonas próximas y con pocos cambios en el resto. Vientos flojos a moderados de componente sur. Rachas muy fuertes en la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 15 y una máxima de 24.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando temporalmente a componente sur 3 a 5 desde la tarde. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando de 2 a 3 metros al final. Aguaceros a partir de la madrugada. Regular o mala.