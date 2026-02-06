El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 6 de febrero de 2026

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 6 de febrero de 2026 en Asturias intervalos nubosos más abundantes durante las horas centrales y poco nuboso en el litoral en las últimas horas. Lluvias débiles y ocasionalmente moderadas en la Cordillera y tercio occidental, menos probables y dispersas en el resto. Cota de nieve en 1.200-1.400 metros que bajará a 900-1.000 metros al final del día.

Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en el oeste; máximas en ligero descenso en el este y con pocos cambios en el oeste. Heladas débiles en cumbres. Viento del suroeste, flojo en la mitad oriental y moderado en la occidental y en el litoral, acompañado de rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera y del tercio occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento suroeste 4 a 6, temporalmente sur o variable 2 a 4 de madrugada y primeras horas de la mañana y localmente oeste o suroeste 7 por la tarde mar adentro. Mar de fondo del noroeste de 3 o 4 metros. Aguaceros, ocasionalmente tormentas.