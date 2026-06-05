El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 5 de junio de 2026

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 5 de junio de 2026 en Asturias intervalos nubosos, predominando las nubes altas. No se descartan brumas y bancos de niebla dispersos en zonas altas de montaña durante la madrugada, por presencia de alguna nube baja. Lluvias débiles, ocasionales y dispersas, en el litoral y en la Cordillera durante la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en el litoral y sin cambios en la Cordillera, y máximas en ligero ascenso generalizado, menos probable en el litoral. Viento flojo variable en el interior, y flojo a moderado del este, girando a oeste al final del día, en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 11 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 12 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 21.

En el mar, viento componente oeste 4 a 6, amainando a noroeste 4 o 5 desde la mañana y a 3 o 4 al final. Marejada o fuerte marejada, ocasionalmente gruesa. Mar de fondo del noroeste en torno a los 2 metros aumentando a 3 a 4 metros. Lluvia ocasional.