El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 6 de marzo de 2026

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 6 de marzo de 2026 en Asturias cielos cubiertos con nieblas en zonas de montaña. Lluvias y chubascos generalizados, persistentes y localmente fuertes. Cota de nieve en torno a 800 metros en el oeste y a 1000 en el este.

Temperaturas en descenso, ligero el de las mínimas y moderado el de las máximas, pudiendo ser notable en amplias zonas de la mitad sur. Heladas débiles en cumbres. Viento del norte o noroeste, moderado en el interior y fuerte en el liltoral, amainando al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 12.

En el mar, viento oeste o noroeste 3 a 5, arreciando a noroeste 5 o 6, ocasionalmente 7, desde la tarde. Marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando de 3 a 4 meteos. Aguaceros. Regular o mala.