El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 6 de noviembre de 2026

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 6 de noviembre de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes bajas por la mañana en los litorales. A partir de la tarde, aumento de la nubosidad desde el suroeste, quedando los cielos cubiertos, con posibilidad de alguna lluvia débil a últimas horas.

Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en el occidente y zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos variables, con algún intervalo del este moderado en los litorales a partir del mediodía.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 3 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 6 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 17.

En el mar, viento variable 1 o 2, principalmente componente sur al avanzar la noche, arreciando a este o sureste 3 o 4 al final. Rizada. Mar de fondo en torno a 1 metro hasta la madrugada, salvo de 1 a 2 metros mar adentro al principio. Lluvias débiles dispersas al principio. Localmente regular o mala durante la noche.