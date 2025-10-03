El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 3 octubre de 2025

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 3 de octubre de 2025 en Asturias cielos velados de nubes altas con intervalos de nubes bajas de madrugada en el interior del tercio occidental que irán con con brumas y probables nieblas asociadas.

Temperaturas mínimas en ascenso, ligero o sin cambios en el tercio oeste y extremo este; máximas en descenso que será ligero o sin cambios en el litoral. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 14 y una máxima de 23.

En el mar, viento este 5, amainando a este o sureste 2 a 4 al oeste desde la madrugada y a variable 1 a 3 desde la mañana desde el oeste. Arreciando a oeste 3 o 4 al final. Marejada disminuyendo a marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Regular por brumas de madrugada.