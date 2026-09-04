El tiempo en Asturias para hoy, viernes, día 4 de septiembre de 2026

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 4 de septiembre de 2026 en Asturias intervalos de nubes bajas acompañados de brumas y probables nieblas dispersas en el litoral. En el interior, poco nuboso aumentando los intervalos de nubes altas y medias a partir de media mañana y con alguna nubosidad de evolución en la Cordillera, sin descartar algún chubasco disperso por la tarde.

Temperaturas en ascenso, salvo ligero descenso de las máximas en el litoral occidental, las máximas alcanzarán los 36 grados en zonas bajas de la Suroccidental. En el litoral, viento flojo de este y nordeste. En el interior, viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 25.

En el mar, viento este o sureste 3 o 4, arreciando a este 4 o 5. Marejadilla aumentando a marejada.