El tiempo en Asturias para este jueves

OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves día 20 de agosto de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas de la Cordillera. Lluvias y chubascos a partir de la mañana, más intensos por la tarde en la Cordillera. Temperaturas en descenso, localmente notable en las máximas de la Cordillera y extremo suroccidental, y menos acusado en el litoral. Viento flojo variable con predominio del norte en las horas centrales, más intenso en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 23, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 22.

En el mar, viento componente oeste fuerza 2 a 4 rolando a norte o noroeste desde la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando a marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros a partir de la noche. Aguaceros a partir de la noche. Nieblas o brumas cerca de la costa.