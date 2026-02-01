El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 2 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Posibilidad de nieblas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o localmente moderadas. Cota de nieve en torno a 1600 - 1800 metros en la Cordillera.

Temperaturas en aumento, menos acusado en las mínimas de la mitad oriental. Heladas débiles en zonas altas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados de componente sur que girarán a oeste y suroeste en el litoral y con rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera al final del día.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 15; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento variable 2 a 4 arreciando pronto a este o sureste 3 a 5 desde el oeste, y a suroeste 5 o 6 y ocasionalmente 7 mar adentro al final. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros. Localmente regular o mala