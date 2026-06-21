El tiempo en Asturias para este lunes

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, lunes, día 22 de junio de 2026 en Asturias nuboso, predominando la nubosidad alta y con nubosidad de evolución en la segunda mitad del día. Bancos de nubes bajas matutinos en zonas costeras que podrían dejar brumas o nieblas dispersas. Presencia de calima.

Probables chubascos tormentosos por la tarde en el interior; aunque no se descartan, serán menos probables en el litoral, donde tenderán a perder intensidad. Las tormentas podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. La precipitación podría arrastrar algo de barro. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo variable. No se descartan rachas muy fuertes asociadas a los fenómenos tormentosos.

Como fenómenos significativos se prevén tormentas y chubascos fuertes en el interior de la Comunidad; podrían ir acompañadas localmente de granizo y rachas fuertes o muy fuertes. Máximas superando 34 grados en Cordillera y Picos de Europa y en la Suroccidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 19 grados y una máxima de 33; en Gijón se oscilará entre la mínima de 19 y la máxima de 29, y Avilés entre una mínima de 18 y una máxima de 28.

En el mar, viento variable 1 a 4. Rizada o marejadilla. Cerca de la costa, áreas de regular o mala por bruma o niebla frecuente, localmente persistente.