El tiempo en Asturias para este lunes, 27 de abril de 2026

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 27 de abril de 2026 en Asturias chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes en el oeste de la Cordillera, por la tarde.

En general se esperan cielos nubosos o cubiertos con abundante nubosidad baja por la mañana y por la noche y de evolución desde el mediodía. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en el interior. Chubascos y tormentas dispersos que por la tarde pueden ser localmente fuertes en el oeste de la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso que será ligero o sin cambios en el litoral. Viento flojo de nordeste tendiendo al final a componente este.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 18; en Gijón se oscilará entre la mínima de 13 y la máxima de 18, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 17.

En el mar, viento de componente este o noreste de fuerza dos o tres, localmente tres o cuatro, al oeste de Peñas, amainando a noroeste de fuerza uno a tres desde la noche, rolando a Variable al final. Rizada o marejadilla. Localmente regular o mala de madrugada cerca de la costa.