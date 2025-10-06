El tiempo en Asturias para este lunes, 6 de octubre de 2025

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 6 de octubre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas durante la primera mitad del día. No se descarta alguna bruma dispersa en zonas de interior del tercio occidental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso generalizado, que podrá ser notable en amplias zonas del interior y de la Cordillera. En el interior, viento flojo variable con predominio de la componente sur en las horas centrales del día. En el litoral, viento moderado del este, con rachas e intervalos de mayor intensidad.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 21; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 21, y Avilés entre una mínima de 10 y una máxima de 21.

En el mar, al oeste de Peñas se espera viento variable de fuerza uno a tres, arreciando pronto a componente este de fuerza tres a cinco, localmente seis mar adentro desde la madrugada. Marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada mar adentro. Al este de Peñas, viento variable e fuerza uno a tres, arreciando a componente este de fuerza tres a cinco desde la tarde y a este o sureste de fuerza cinco o seis desde la madrugada. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. En ambas zonas mar de fondo del noroeste de tres a cuatro metros, disminuyendo de uno a tres metros.