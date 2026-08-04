El tiempo en Asturias para este martes, 4 de agosto de 2026

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 4 de agosto de 2026 en Asturias cielos nubosos, con predominio de nubes bajas, y de evolución en horas centrales del día. Brumas y bancos de niebla por la tarde en la Cordillera. Probabilidad de lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes en la Cordillera por la tarde. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros, con un descenso ligero de las máximas en la mitad sur. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 20 y una máxima de 27.

En el mar, viento de componente variable de fuerza uno a tres, rolando a este o noreste durante la tarde y a oeste o noroeste de madrugada. Rizada o marejadilla.