El tiempo en Asturias para este sábado

OVIEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 6 de junio de 2026 en Asturias cielos nubosos, con predominio de nubes bajas que podrían dar lugar a brumas y nieblas locales y alguna precipitación débil y dispersa en la cordillera durante la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso. Viento flojo en el interior y moderado en el litoral, de componente oeste al principio, tendiendo a componente norte.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 14 grados y una máxima de 20; en Gijón se oscilará entre la mínima de 16 y la máxima de 22, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 21.

En el mar, viento componente variable fuerza 1 a 3, arreciando a componente este fuerza 2 a 4 desde la mañana y a oeste o noroteste 4 a 6, ocasionalmente 7, desde el oeste a partir de medianoche y amainando a oeste o noroeste 3 a 5 al final. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, 3 a 4 metros mar adentro. Lluvia ocasional.