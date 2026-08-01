El tiempo en Asturias para este sábado, 1 de agosto de 2026

OVIEDO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 1 de agosto de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos de nubes bajas y altas. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. No se descartan lluvias débiles que serán más probables e intensas en el litoral occidental por la mañana y que tenderán a remitir al final del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas sin cambios o en ascenso ligero en el litoral y en ascenso en el resto. En el litoral viento del noreste y flojo variable en el interior con predominio del noreste y este durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 25; en Gijón se oscilará entre la mínima de 20 y la máxima de 25, y Avilés entre una mínima de 19 y una máxima de 26.

En el mar, viento de componente noreste de fuerza uno a tres, arreciando a noreste de fuerza tres o cuatro desde la tarde y a cuatro o cinco desde la madrugada. Marejadilla aumentando a marejada. Aguaceros dispersos al final. Lluvias dispersas en costas.