El tiempo en Asturias para este sábado, 8 de agosto de 2026

OVIEDO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 8 de agosto de 2026 en Asturias intervalos nubosos. Nubosidad baja matinal y vespertina con probables brumas y algún banco de niebla en el litoral y zonas bajas del interior al final del día. Nubosidad de evolución acompañada de lluvias débiles y chubascos tormentosos con probable granizo, más frecuentes en el interior central y oriental por la tarde. Temperaturas con pocos cambios salvo un aumento en las máximas en la mitad oriental. Viento flojo variable en el interior que tiende a componente norte durante las horas centrales, cuando será más intenso; viento flojo de norte y noreste en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 16 grados y una máxima de 29; en Gijón se oscilará entre la mínima de 18 y la máxima de 27, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 27.

En el mar, viento de componente este o noreste de fuerza tres o cuatro, localmente cinco en el oeste a mediodía, amainando a variable de fuerza uno a tres desde medianoche. Marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla.